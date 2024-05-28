Karabağlar Belediyesi’nin uygun fiyat ve nitelikli hizmet veren Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, bu yıl kapılarını 19 Mayıs'ta ziyaretçilerine açtı. Sadece geçen yıl 60 bin kişinin yararlandığı tesisin, bu sezon da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.İZMİR (İGFA) - Merkezi bir konumda bulunması ve sunduğu olanaklarla dikkat çeken Aqua Yaşam Yüzme Havuzları, ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların uygun fiyatlarla serinlemesini ve dinlenmesini sağlayan tesis, Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yer alıyor.

GÜVENLİK VE SAĞLIK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Vatandaşların güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemin alındığı tesiste, çeşitli büyüklüklerde yüzme havuzları, çocuk oyun havuzu ve kaydıraklar bulunuyor. Kafeteryada gözleme, ızgara, makarna, salata çeşitleri, serpme kahvaltı, sıcak ve soğuk içecekler sunuluyor. Ayrıca havuz bölümüne bağlantısı olan Gemi Restoran da hizmet veriyor.

“GENÇLERİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 19 Mayıs'ta yeni sezonunu açan Aqua Yaşam Havuzları'nın yoğun ilgi görmesini beklediklerini vurgulayarak, “Uygun fiyatıyla hemşerilerimizin erişiminin kolay olduğu tesisimizde vatandaşlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Karabağlar’da gençlerimizi ve çocuklarımızı sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm konuklarımızın aileleriyle birlikte keyifli saatler geçirmelerini diliyorum” dedi.

AQUA YAŞAM YÜZME HAVUZU’NA ULAŞIM NASIL?

Aqua Yaşam Yüzme Havuzu’na ulaşımıyla ilgili otobüs ve dolmuş hatları aşağıdaki şekildedir;

OTOBÜS HATLARI:

1-) Hat No: 193 - YURTOĞLU - KONAK

GÜZERGAH: CENNETÇEŞME-BOZYAKA - EŞREFPAŞA

2-) Hat No: 524 - CENNETÇEŞME-ÜÇYOL METRO GÜZERGAH: YURTOĞLU - ESKİİZMİR CAD.-SAİM ÇIKRIKÇI CAD.

3-) Hat No: 873 - YENİTEPE EVLERİ - FAHRETTİN ALTAY AKTARMA GÜZERGAH: YURTOĞLU- UZUNDERE REK. ALANI - ÇEVRE YOLU

4-) Hat No: 877 - UZUNDERE TOPLU KONUTLARI - GAZİEMİR SEMT GARAJI GÜZERGAH: CENNETÇEŞME-ESKİ İZMİR CAD.-ÇEVRE YOLU

5-)Hat No: 23 - UZUNDERE - KONAK

GÜZERGAH: ESKİİZMİR CAD.-EŞREFPAŞA-VARYANT

6-) Hat No: 523 - UZUNDERE - ÜÇYOL METRO

GÜZERGAH : İHSAN ALYANAK BUL. - ATATÜRK EĞİT. VE ARAŞ. HAST.

7-) Hat No: 516 - YENİTEPE EVLERİ - GAZİEMİR SEMT GARAJI

GÜZERGAH: UZUNDERE – AKTEPE

DOLMUŞ HATLARI:

1-) Uzundere -Işıkkkent

2-) Toki-Kadifekale

3-) Yeşilyurt-Eşrefpaşa