Sırbistan’ın Zlatibor kentinde 4-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan ISF U15 Gymnasiade yarışlarında Eskişehir’i temsil edecek sporcu belli oldu.Dünyanın dört bir yanından genç sporcuların katılacağı organizasyonda, 4 para spor branşı da dahil olmak üzere toplam 25 farklı spor dalında müsabakalar düzenlenecek. Kültürel ve sportif bir buluşma niteliği taşıyan ISF U15 Gymnasiade’de, yüzme, hentbol, basketbol gibi birçok branşta kıyasıya rekabet yaşanacak.

Eskişehirli sporcu Ahmet Çınar Bakkal, bu büyük organizasyonda Türkiye’yi ve Eskişehir’i en iyi şekilde temsil etmek için havuzda ter dökecek.