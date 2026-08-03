Memur-Sen, temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, kamu görevlilerinin ücret artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savundu. Sendika, kamu personel sistemi ve toplu sözleşme düzenine ilişkin kapsamlı reform çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Memur-Sen, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından kamu çalışanlarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,78 olarak gerçekleştiği hatırlatılarak, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7'lik artışın önceki dönemlerde olduğu gibi enflasyon karşısında yetersiz kalacağı ileri sürüldü.

Sabit gelirli çalışanların en önemli gider kalemlerinin kira, gıda ve zorunlu harcamalar olduğu belirtilen açıklamada, gelir-gider dengesinin çalışanlar açısından zorlayıcı hale geldiği ifade edildi.

Memur-Sen, enflasyon kaynaklı kayıpların yanı sıra kamuda ücret dengesi konusunda da sorunların devam ettiğini savunarak, toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğine dikkat çektiklerini belirtti.

Açıklamada, kamu görevlileri özelinde yaşanan mağduriyet ve ücretlerdeki dengesizliğin giderilmesi gerektiği vurgulanırken, sosyal güvenlikten emekli aylığı sistemine, mali ve özlük haklarından vergi adaletine kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu ifade edildi.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na ilişkin değişikliklerin de gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmaların sonuçlandırılarak taraflarla paylaşılması çağrısı yapıldı. Memur-Sen, kamu personel sistemi ve toplu sözleşme mevzuatındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda kararlı olduklarını belirterek, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.