ÖSYM, bugün gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı.
BURSA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin sosyal medya paylaşımına göre, bugün yapılan 2026-YÖKDİL/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, sınav sorularını Temel Soru Kitapçığı diziliminde görmek için ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilecek.
Kitapçıkların görüntülenme süresi 10 gün olacak ve 19 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.
2026-YÖKDİL/2: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/WCw0lNY0pc pic.twitter.com/hSSTPwzPyg— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 9, 2026