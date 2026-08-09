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2026-YÖKDİL/2: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı https://t.co/WCw0lNY0pc pic.twitter.com/hSSTPwzPyg

Kitapçıkların görüntülenme süresi 10 gün olacak ve 19 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, sınav sorularını Temel Soru Kitapçığı diziliminde görmek için ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilecek.

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BURSA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin sosyal medya paylaşımına göre, bugün yapılan 2026-YÖKDİL/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

ÖSYM, bugün gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.