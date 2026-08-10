Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde; Macit Özcan Spor Tesisleri'nde, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimi gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Sağlık Bakanlığı'nın 9 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı yönetmelik doğrultusunda, sağlık hizmeti sunulan alanlar dışında ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla taşınabilir şok cihazlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi de 6 adet OED cihazını temin ederek, vatandaşların ve belediye personelinin yoğun olarak bulunduğu noktalara yerleştirdi.

Cihazlar; Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Akdeniz ilçesindeki Makine İkmal Yerleşkesi, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan Spor Tesisleri ile Mersin, Tarsus ve Silifke Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde hizmete alındı.

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen eğitim programında; OED cihazının çalışma prensibi, ani kalp durmalarında doğru kullanım şekli ve acil durumlarda izlenmesi gereken adımlar maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim kapsamında tesis çalışanlarına, cihazın güvenli ve etkin kullanımı hakkında bilgi verildi. Eğitimler, cihazların kurulduğu diğer noktalarda da devam edecek.

OED cihazı nedir?

Ani kalp durmalarında kullanılan OED cihazı, kişinin kalp ritmini otomatik olarak analiz ederek, yalnızca şok uygulanması gereken ritimleri tespit ediyor ve gerekli durumlarda kullanıcıyı sesli ve görsel yönlendirmelerle destekleyerek güvenli şekilde müdahaleye imkân sağlıyor. Sağlık profesyonelleri ve ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından kullanılabilen cihaz, acil durumlarda 112 Acil Sağlık ekiplerinin telefonla yönlendirmesiyle, ilk yardım eğitimi bulunmayan vatandaşlar tarafından da kullanılabiliyor. Uzmanlar, ani kalp durmalarında ilk 3-5 dakika içinde gerçekleştirilen etkili müdahalenin, sağ kalma oranını yüzde 50 ila 70 oranında artırabildiğine dikkat çekerken, OED cihazlarının yaygınlaşmasının ölüm ve kalıcı sakatlık riskinin azaltılmasına önemli katkı sağladığını belirtiyor.