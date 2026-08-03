Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından 'Ayın Atölyesi' kapsamında düzenlenen 'Balmumuyla Hediyelik Doğal Mumlar Atölyesi' vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sürdürülebilir üretim anlayışıyla doğal balmumu mumlarını hazırlayan kursiyerler verimli bir eğitim sürecini tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Tarımsal Üretim Şube Müdürlüğü tarafından 'Ayın Atölyesi' kapsamında düzenlenen 'Balmumuyla Hediyelik Doğal Mumlar Atölyesi', vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atölye için ayrılan 20 kişilik ilk kontenjan, başvuruların açılmasının ardından sadece bir saat içinde doldu. Yoğun talep üzerine açılan ek kontenjan ise yarım saat içinde tükendi. Atölye çalışmalarında katılımcılar, mum üretimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanımlarını artırdılar.

KURSİYERLER BALMUMUNDAN MUMLAR HAZIRLADI

BAÇEM'de gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, doğal balmumundan hediyelik mum üretiminin temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulurken, doğal ve sürdürülebilir üretim anlayışına yönelik bilgi edindi.

Atölye çalışması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli Özden Özgürün ile BAÇEM teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar, hem teorik bilgiler aldı hem de kendi doğal balmumu mumlarını hazırlayarak keyifli ve verimli bir eğitim süreci yaşadı.

'AYIN ATÖLYESİ' ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

BAÇEM tarafından yıl boyunca sürdürülen 'Ayın Atölyesi' etkinlikleri, vatandaşları doğal üretim, geleneksel el sanatları ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarıyla buluşturmaya devam ediyor. BAÇEM atölyeleri Ağustos ayında da birbirinden farklı içeriklerle katılımcılarla buluşmayı sürdürecek.