Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Trabzon Şubesi Tanıtım Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, 'Milletimizin hafızası olan, kültürünü, inancını, tarihini ve medeniyetini geleceğe aktarmasına en güçlü köprü vazifesi gören dilimizi korumak hepimizin vazifesidir' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Trabzon Şubesi Tanıtım Etkinliği'ne katıldı.

Programda; Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon önceki dönem milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, geçmiş dönem Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Trabzon Şube Başkanı Adnan Günnar, kamu kurumlarının müdürleri ve dernek üyeleri yer aldı.

MEDENİYET İNŞA EDEN BİR MİLLETİN DEVAMIYIZ

Başkan Genç, dil konusunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak 'Biz medeniyet mefkuresi olan bir milletiz. Medeniyet inşa eden bir milletin devamıyız. Dolayısıyla sorumluluğumuz coğrafi sınırlarımızla sınırlı değildir. Şu anda insana ve insanlığa ait değerler yerle yeksan oldu. Hem inandığımız değerlerin hem de medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu, hakkı, hakikati bütün yeryüzünde yaymak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu yaparken kendi kimliğimizle bunu yapmalıyız. Onun da en önemli parçası dil. Çağın getirdiği ve yenilik olarak kabul ettiğimiz, hayatımızı kolaylaştırıyor diye heyecanla baktığımız ama diğer taraftan oluşan popüler kültürün de bu değerlerimizi örselediğini dikkate aldığımız da konunun daha da önemli olduğunu görüyoruz' dedi.

BU DERNEĞİN ÜYESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Başkan Genç, 'Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'mizin 2008 yılından bu yana, ülke genelinde var olan derneğimizin, kıymetli başkanımızın önderliğinde şehrimizde de bir şubesinin artık var oluşu önemlidir. Bu güzide kuruluşun ben de üyesi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İnşallah artık Trabzon'umuzda da sizlerin, kıymetli fikir insanlarının katkılarıyla daha güzel bir platforma erişeceğine inanıyorum. Çünkü ancak dilimizi koruyabilirsek üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirebiliriz' ifadelerini kullandı.

KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Başkan Genç, herkese sorumluluk düştüğüne değinerek şu ifadeleri kullandı: 'Şair Yusuf Yanç'ın hafızalara kazınan şu dizelerini paylaşmak istiyorum: 'Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum... Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı; Bugünden sonra divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya...' Bu dizeler, sadece tarihi bir hadiseyi değil, aynı zamanda millet olmanın temel şartlarından biri olan dil şuurunu da bizlere hatırlatmaktadır. Bir milletin millet olmasının en önemli alametifarikası dildir. Milletimizin hafızası olan, kültürünü, inancını, tarihini ve medeniyetini geleceğe aktarmasına en güçlü köprü vazifesi gören dilimizi korumak hepimizin vazifesidir. Kendimizi bu manada muvazzaf adlederek yapılan ve yapılacak çalışmalara inşallah elimizden gelen bütün gücümüzle destek olmaya gayret edeceğiz. Bu iş sadece bir yerel yönetimin ilgisiyle kaim değildir, teknik bir konudur. Burada üniversitelerimizin, değerli rektörlerimizin, STK'larımızın, şehrimizin siyasetine yön veren, hem yerel hem de genel yönetimde olan kişilerin olmasını çok kıymetli buluyorum. İnşallah el birliğiyle ülkemiz genelinde olduğu gibi şehrimizde de bu çalışmalara katılarak ve katkı sağlayarak önemli bir mesafe alacağımıza çok inanıyorum.'