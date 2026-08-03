Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ve İbradı ilçesinde arıcılıkla uğraşan ve arıcılığa yeni başlayacak 74 üreticiye 221 arı kovanı desteğinde bulundu. Büyükşehir'in 19 ilçede yürüttüğü destek çalışması 2026 yılında 1350 üreticiye toplam 4 bin 50 arı kovanı hibesi yapıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üretime ve üreticiye desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gündoğmuş ve İbradı ilçesinde arıcılıkla uğraşan üreticilere arı kovanı desteğinde bulundu.

Büyükşehir ekipleri, Gündoğmuş'ta 57 üreticiye kişi başına 3 adet olmak üzere toplam 171 arı kovanı, İbradı ilçesinde ise 17 üreticiye 57 adet arı kovanı teslim edildi.

Destekle üreticilerin maliyetlerinin azaltılması, mevcut arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni üreticilerin arıcılığa teşvik edilmesi amaçlanıyor.

57 ÜRETICIYE 171 KOVAN DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Erçin, Antalya'nın 19 ilçesinde üreticilere arı kovanı desteğinde

bulunduklarını, bu desteklerle üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

19 İLÇEDE 4 BİN ARI KOVANI DAĞITILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede yürütülen destek çalışmaları kapsamında 2026 yılında arıcılıkla uğraşan 1350 üreticiye toplam 4 bin 50 arı kovanı desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve üretim maliyetlerini azaltan tarımsal destekleriyle Antalyalı üreticilerin yanında olmaya devam edecek.