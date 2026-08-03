Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İlçe Hizmetleri 3. Bölge Dairesi Başkanlığı ekipleri, Seydikemer'de orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Yangında tarım alanları ve hayvanları zarar gören vatandaşlara, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli desteklerin sağlanacağı bildirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İlçe Hizmetleri 3. Bölge Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Yangında tarım arazileri zarar gören ve hayvanlarını kaybeden vatandaşların talepleri yerinde dinlenirken, hasar tespit çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli desteklerin sağlanacağı ifade edildi.

YANGININ YARALARI BİRLİKTE SARILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangının etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunarak üreticilerin yaşadığı kayıpları yerinde değerlendirdi.

Tarımsal üretimin yeniden sürdürülebilmesi ve üreticilerin en kısa sürede toparlanabilmesi amacıyla ilgili birimler tarafından hasar tespit çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

KALLEM: 'ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, 'Orman yangınından etkilenen vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Yangın nedeniyle hayvanları telef olan ve tarım arazileri zarar gören üreticilerimize, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli desteklemeler sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.

BAŞKAN ARAS ' ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 'Seydikemer'de yaşanan yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangında zarar gören üreticilerimizin acısını paylaşıyor, yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından hayvanlarını ve tarım alanlarını kaybeden vatandaşlarımıza gerekli destekleri sağlayacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor günlerde üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.