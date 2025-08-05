Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ve kırsal alanlarda yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Keskin Mahallesi’nde altyapı ve yol yenileme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorunsuz ve güvenli üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kırsal kesimde de önemli iyileştirme çalışmalarına imza atan ekipler, Keskin Mahallesi’nde 3 bin 200 metre altyapı ve asfalt serimine tüm hızıyla sürüyor.

Keskin Mahalle Muhtarı Ersin Büyük, “Mahallemiz yepyeni, konforlu bir yola kavuşuyor. Başta Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere, yol yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde konforlu ve güvenli ulaşım için yol yapım ve bakım çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.