Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, AIESEC Eskişehir iş birliğiyle Türkiye'ye gelen farklı ülkelerden üniversite öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Kültürel etkileşimi güçlendiren program kapsamında uluslararası öğrenciler, Eskişehir'in doğasını, üretim anlayışını, sosyal belediyecilik çalışmalarını ve tarihi mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.



Programın ilk durağı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yerel Tohum Üretim Merkezi oldu. Öğrenciler, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Programın devamında Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından çocuk hakları konusunda kapsamlı bir sunum ve interaktif atölye çalışması gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, çocuk haklarına yönelik yerel yönetim uygulamalarını yakından tanırken, atölye etkinliğinde deneyimlerini paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.