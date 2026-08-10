Beylikdüzü Belediyesi'nin çocuk ve gençleri sporla buluşturduğu Yaz Spor Okulları devam ediyor. Birçok branşta ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaz tatilini hareketli bir programla değerlendiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, yaz boyunca çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Basketboldan voleybola, yüzmeden tenise, satrançtan izciliğe kadar uzanan geniş yelpazede gerçekleştirilen eğitimler; Aydın Örs Kapalı Spor Salonu, Öğretmen Fedai Altun Spor Tesisi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu ile ilçenin farklı mahallelerindeki spor alanlarında sürdürülüyor. Kapalı ve açık olmak üzere toplam 17 tesiste gerçekleştirilen eğitimlerde, 14 farklı branşta 3 bini aşkın öğrenci sporla buluşuyor. Bunun yanı sıra engelli bireyler için yüzme, basketbol ile engelli spor ve hareket eğitimi branşları da programda yer alıyor.

KURSLAR 5 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Çocuk ve gençlerin yaz tatilini aktif ve verimli geçirmelerine katkı sağlayan Yaz Spor Okulları'nda eğitimler, farklı yaş gruplarına uygun programlarla sürdürülüyor. Ücretsiz kurslarda katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak hem yeni beceriler ediniyor hem de takım çalışması, disiplin ve dayanışma bilincini güçlendiriyor. Yaz Spor Okulları, 5 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek kapanış programına kadar devam edecek.