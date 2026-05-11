Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları, Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışlara farklı engel gruplarından çok sayıda özel gereksinimli sporcu katıldı.
Down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, bedensel, görme ve işitme engelli sporcuların yer aldığı yarışlarda katılımcılar, farklı kategorilerde performans sergiledi. Sporcuların azmi ve mücadeleleri izleyicilerden büyük alkış aldı.
Ailelerin tribünlerden destek verdiği yarışlarda renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı. Sporcuların performansları büyük beğeni toplarken yarışların ardından tüm katılımcılara madalyaları takdim edildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda ve sporda daha aktif yer almasını destekleyen çalışmaların devam edeceğini belirtti.