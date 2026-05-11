KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilen 'Erciyes'in Gölgesinde Geleneksel Atlı Spor Gösterisi' programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kayseri Sancağı Atlı Spor Kulübü ve Yesevi Hareketi Derneği iş birliğinde düzenlenen programda, geleneksel atlı sporlar ve okçuluk gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Erciyes'in gölgesinde eşsiz atmosferde gerçekleştirilen gösteriler, nefes kesen performanslarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu kültürel mirası gelecek nesillere aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Köklerimizden aldığımız güçle kültürümüzü, geleneklerimizi ve spor mirasımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Kayseri'miz, sadece sanayi ve ticaretin değil; kültürün, sanatın ve sporun da güçlü merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor' dedi.

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanlarına sahip olmasının önemine dikkat çeken Büyükkılıç, şehrin modern spor tesisleri, güçlü altyapısı ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitesiyle öne çıktığını vurguladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte atlı savaş sanatları, geleneksel okçuluk gösterileri ve sahne performansları büyük alkış aldı. Başkan Büyükkılıç, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, kültürel değerleri yaşatan organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.