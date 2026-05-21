Beylikdüzü Belediyesi'nin 18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği ücretsiz gezi programı, vatandaşları İstanbul'un kültürel hafızasında unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.

İSTANBUL (İGFA) - Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi,ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz bir gezi programı düzenledi.

18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında gerçekleşen programın ilk durağı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde yer alan ve ilçe belediyeleri arasında ilk eğitim tarihi müzesi olma özelliğini taşıyan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi oldu. Eğitim tarihine ışık tutan objeler, eski dönem okul materyalleri ve dönemsel belgeler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleşen gezi kapsamında; rehberler eşliğindeAtatürk Devrimleri Müzesi, Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi, Mübadele Müze Evi, Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi, İmzalı ve Birinci Baskı Kitaplar Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi ile Sadberk Hanım Müzeside ziyaret edildi. Her biri farklı bir döneme, kültürel belleğe ve sanatsal birikime ev sahipliği yapan müzeler, katılımcılara tarihi mekanları keşfetme imkânı sundu.

Gezi rotasında yer alan tarihi belgeler, özel koleksiyonlar, arşiv niteliği taşıyan eserler ve çağdaş sanat çalışmaları ziyaretçilere hem öğretici hem de ilham verici bir deneyim yaşattı.