Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince müze, turistik alan ve sosyal tesislerin çalışma düzenini açıkladı. Bazı merkezler kapalı olurken, birçok alan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye bağlı müze, turistik alan, sosyal tesis ve hizmet noktalarının çalışma düzenini duyurdu.

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Kurtuluş Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi, Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Zühal Yorgancıoğlu Moda ve Tasarım Müzesi, Ergün Başar Portre Galerisi ve Sanat Sokağı'ndaki bazı galeriler arife günü ile bayramın birinci günü kapalı olacak. Buna karşılık Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ve Hamam Müzesi bayram boyunca açık kalacak.

Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Masal Şatosu seanslı ziyaretleri arife günü ile bayramın birinci günü gerçekleştirilmeyecek. Masal Şatosu'nda düzenlenen 'Kendin Keşfet' atölyesi ise arife günü kapalı olurken, bayramın birinci gününden itibaren yeniden hizmet verecek.

Bayram boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası, Kalyon Müze Gemi, Sazova'daki Dekovil Tren ile gondol ve bot turları hizmet vermeyi sürdürecek.

Sosyal tesislerde ise Emek Kafe arife günü ve bayram boyunca kapalı olacak. Kentpark Kent Kafe, arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günü hizmet vermeyecek. İskele 26 ile Aktif Yaşam Parkı içerisinde bulunan Yaşam Park Kafe ise arife günü ve bayram süresince açık olacak.

Üretici Marketlerin çalışma düzeninde de değişiklik yapıldı. Adliye yanında bulunan Üretici Market arife günü açık olacak, bayram boyunca ise kapalı kalacak. Bağlar bölgesindeki Üretici Market ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olurken diğer günlerde hizmet verecek.

Halk Et Market ile Halk Ekmek büfeleri arife günü açık olacak, bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise kapalı olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu düzenlemelerle hem bayram ziyaretlerini kolaylaştırmayı hem de vatandaşların kültür, sanat ve sosyal yaşamdan kopmadan bayramı dolu dolu geçirmesini hedefliyor.