Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini azaltmak ve yaya dostu bir şehir bilinci oluşturmak amacıyla 'Arabasız Pazar' uygulamasını başlatıyor. Yarın başlayacak uygulama kapsamında şehrin en işlek bulvarları sadece yayalara, bisikletlilere ve toplu taşımaya ayrılacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yaptığı açıklamada, yoğun araç trafiği, gürültü ve hava kirliliğinin modern kentlerin en büyük sorunları olduğunu vurguladı. Ünlüce, 'Bir günlüğüne arabamızı kullanmasak kentimiz nasıl nefes alır?' sorusundan yola çıkarak, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda denenen uygulamanın artık kalıcı hale getirildiğini belirtti.



​Yarın başlayacak uygulama ile 10.00 - 16.00 saatleri arasında Ali Rıza Efendi Bulvarı, ​Gündüz Ökçün Bulvarı, ​Atatürk Bulvarı'nda motorlu araç trafiğine kısa bir ara verilecek.



​​Uygulama ile Arabasız Pazar günlerinin 'Nefes Alan Pazarlar, Yaşayan Sokaklar' mottosuyla şenlik havasında geçmesi hedefleniyor. ​Başkan Ünlüce, 'Sokakların sesini, çocukların kahkahasını ve bisikletlilerin özgürlüğünü yeniden hatırlamak için tüm Eskişehirlileri bu deneyime ortak olmaya davet ediyorum.' dedi.