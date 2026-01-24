Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik sosyal destek projesi JINKART kapsamında ikinci dönemde 8 bin kadına kart dağıtıldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığının, sosyal güvencesi olmayan kadınların gündelik hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği JINKART projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Projenin ilk döneminde 7 bin kadına JINKART dağıtılırken, 8 Eylül 2025'te başlayan ve 18 Eylül itibarıyla sona eren ikinci başvuru döneminde ise toplam 50 bin 519 kadın JINKART için başvuruda bulundu.

Başvurular değerlendirildi

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları belirlenen kriterler doğrultusunda incelemeye aldı. Buna göre; üzerine kayıtlı taşınmazı bulunmayan, herhangi bir işte çalışmayan, 18-64 yaş aralığında olan, indirimli ya da ücretsiz ulaşım kartı kullanmayan ve hane geliri düşük olan kadınların başvuruları değerlendirmeye alındı.

Kart dağıtımı sürüyor

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından şartları taşıyan 10 bin kadına JINKART verilmesi için çalışma başlatıldı. Kart dağıtımları, Yenişehir ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'ndeki JINKART bürosunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda şu ana kadar 8 bin kadına kartları teslim edilirken, kalan 2 bin kartın dağıtımı ise devam ediyor.

JINKART'a aylık 90 biniş tanımlanacak

Merkez ve dış ilçelerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde geçerli olacak JINKART'a aylık 90 (doksan) biniş tanımlanacak.

Kadınlara ücretsiz ulaşım hakkı sunan kart, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal tesislerde yüzde 10 indirim imkânı sağlıyor.