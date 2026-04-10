Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü, Keşan'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Keşan'da Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programa Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yaptığını vurguladı. Arpak, polislik mesleğinin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve emanet olduğunu ifade etti. Konuşmasında teşkilat mensuplarının zor şartlar altında özveriyle çalıştığını belirten Arpak, polis ailelerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını dile getiren Arpak, görev başındaki tüm emniyet personeline başarı dileklerinde bulundu.

Törenin ardından program, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tebriklerin kabulüyle devam etti.

Gün kapsamında ayrıca Yörüker Camii'nde tüm şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.