Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat etkinliklerine katılımı artırmak ve ailelerin sosyal yaşama erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 'Aile Dostu Kültür-Sanat Alanları Projesi' ile ebeveynler etkinlikleri izlerken, çocuklar güvenli ve eğlenceli alanlarda vakit geçirebilecek. Projeyi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın birlikte geliştirdi.

Proje kapsamında; sanatseverler 3-6 yaş arası çocuklarını, EBB Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) sahnesine oyuna geldiklerinde ESMEK Oyun evine, Sanat Sokağı, Genco Erkal Sahnesinde oyun izlemeye geldiklerinde Sanat Sokağı'nda bulunan Çocuk Hakları Birimi, Düşler Atölyesine bırakarak oyun izleyebilecekler.

Özellikle yaş sınırlaması bulunan tiyatro, konser ve sahne sanatları etkinliklerine katılmak isteyen ebeveynlerin 'çocuklarını bırakacak güvenli alan ihtiyacı', bu proje ile ortadan kaldırılıyor. Etkinlik süresince hizmet verecek bu alanlarda çocuklar; uzman eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayacak, güvenli ortamda zaman geçirecek. Böylece hem çocukların güvenli alan ihtiyacı hem de ailelerin kültürel yaşama katılım ihtiyacı desteklenecek.

Projenin ilk uygulaması, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 3 ve 10 Mayıs tarihlerindeki gündüz temsilleri ile başlayacak. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'nin, ESMEK iş birliğiyle yürüteceği uygulamada, çocuk oyun alanlarının işletilmesi ve organizasyonu belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek.