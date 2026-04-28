ANKARA (İGFA) - Kent genelinde havaların ısınmasıyla birlikte başkentlilerin sağlını ve konforunu önceleyerek sahaya inen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda BelPlas AŞ ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; Başkentlilerin uğrak noktası olan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Mogan Park ve ATA Çiftliği (BAKAP) başta olmak üzere; rekreasyon alanları, yeşil alanlar, sulak bölgeler ve haşerelerin üreme alanları titizlikle ilaçlanıyor.

UYGULAMALAR VATANDAŞ SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE İLERLİYOR

Başkentlilerin konforunu bozan haşerelerin ve vektörlerin taşıdığı salgın hastalıkların bulaşıcılık riskinin önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca hız kesmeden sürdürecek olan ABB ekipleri, sahada da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünleri kullanıyor. Uygulamalar vatandaş sağlığına zarar vermeyecek şekilde dikkatle yapılıyor.

BÜYÜKŞEHİR, 7/24 ESASIYLA 57 ARAÇ VE 190 PERSONEL İLE SAHADA

Haşereyle mücadele kapsamında 57 araç ve 190 kişilik deneyimli ekip görev yapıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yapılan ilaçlamalarla sivrisinek, sinek, kemirgen ve diğer zararlı canlıların üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.