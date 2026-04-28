Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Şehrim Okulum' Projesi ile birleşerek kapsamı genişletilen 'Yetenek Kaşifi' Programı kapsamında düzenlenen veli bilgilendirme toplantısına katıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda geliştirilen 'Şehrim Okulum' Projesi'nde pilot il olarak seçilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen 'Yetenek Kaşifi' Programı ile çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gazi şehirde, programın başlangıç aşamasını oluşturan 'Yetenek Kaşifi' Programı'nın detaylarını paylaşmak ve velileri bilgilendirmek amacıyla Nihan Suzan Sipahi Anaokulu'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin spor ve eğitim altyapısından öğrencilerin nasıl faydalanabileceği, yeteneklerini nasıl keşfedebilecekleri ve projeye dair merak edilen tüm başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

'Şehrim Okulum' Projesi, spor, kültür, bilim, sanat ve doğa-çevre-toplum başlıkları altında, çocukların eğitim süreçlerini okul dışına da taşıyarak yerel yönetimlerin desteğiyle çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje, aileyi ve toplumu eğitim sürecine aktif şekilde dahil ederek sürdürülebilir bir öğrenme modeli oluşturmayı hedefliyor.

ŞAHİN: ÇOCUK KENDİ YETENEĞİNE GÖRE KEŞFEDİLDİĞİNİ GÖRDÜĞÜ ZAMAN GÖZÜNÜN İÇİ GÜLÜYOR, YAPTIĞI İŞTEN MUTLU OLUYOR

Toplantıda projenin gelişimi, yapılan yatırımları velilere anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'İstikametimiz iyi belirlersek, birbirimiz ile safları sıklaştırırsak, birbirimizi çok iyi anlarsak, hedefimizi koyarsak, rüzgar nereden gelirse gelsin, hedefe doğru hızla gideceğiz. Tesislerimiz artık olgunlaştı. Hem sayısal itibariyle hem de nitelik ve nicelik itibariyle. Evlatlarımız çok kıymetli. Bir annenin, bir babanın çocuğa vereceği en güzel şey onu iyi yetiştirmek. Çocuk kendi yeteneğine göre keşfedildiğini gördüğü zaman gözünün içi gülüyor, yaptığı işten mutlu oluyor. Günün sonunda evde huzur oluyor. Bu çocukları kendi doğuştan getirdiği kabiliyetine göre bir yolculuğa çıkarmamız gerekiyor. Bu yolculukta da en az zararla gitmemiz gerekiyor.' diye konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da konuşma yaparak Maarif Modeli ve Şehrim Okulum Projesi'ne değindi avantajlarından ve kapsamından söz etti.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise Yetenek Kaşifi hakkında velilere bilgi veren sunum yaptı.

Nihan Suzan Sipahi Anaokulu Müdürü Hülya Güden, proje için teşekkür etti.