Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesine bağlı Evkaf Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ayşe Aydınlık ve Mescid-i Aksa Camii'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla başlatılan çalışmalar, Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle ibadethanelerin çevresi daha estetik, güvenli ve kullanışlı hale getirildi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİYLE MODERN GÖRÜNÜM

Evkaf Mahallesi'nde yer alan Ayşe Aydınlık ve Mescid-i Aksa Camii'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cami bahçeleri baştan sona yenilendi. Proje çerçevesinde; baskı beton zemin uygulaması, begonit parke taşı döşemesi, bordür çalışmaları, duvar üstü aydınlatmalar, beton banklar, ıhlamur, akasya ve çınar ağaçları, çöp kovaları, ahşap kamelyalar, aydınlatma direkleri ile çimlendirme ve bitkisel toprak düzenlemeleri yapıldı.

ESTETİK VE SOSYAL YAŞAM ALANI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yalnızca ibadethaneleri değil, bu alanların çevresini de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemeyi hedefliyor. Tamamlanan projelerle cami çevreleri hem estetik hem de sosyal kullanıma uygun yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN MEMNUNİYET

Evkaf Mahallesi sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Bu düzenleme mahallemize çok yakıştı. Emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.