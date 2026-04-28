Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Seramik Dayanışma Duvarı', düzenlenen törenle açıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü öncülüğünde; sivil toplum kuruluşları, gönüllü sanatçılar ve özel gereksinimli çocukların aylar süren ortak emeğiyle hazırlanan 'Seramik Dayanışma Duvarı', İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıldı. Gerçekleştirilen törende, projenin paydaşları olan Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Alara Ortaokulu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Kır Çiçekleri öğrencileri ile öğretmenleri hazır bulundu. Gönüllü seramik sanatçıları Adnan Baysan, Vedat Dinç, Figen Özden ve Sinem Yayman'ın teknik desteğiyle hazırlanan pano, aylar süren bir emeğin ürünü olarak duvarda yerini aldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dayanışmanın Nilüfer'in merkezinde olduğunu vurgulayarak, 'İbrahim Yazıcı Stadyumu'nun bu duvarı bundan sonra bambaşka hikayeler anlatacak. Ve bu hikayenin kahramanları çocuklarımız; onların elleri, sabırları ve emekleri. Engellerin sadece birlikte olduğumuzda aşılabileceğini bugün burada bir kez daha görüyoruz' dedi.

Başkan Şadi Özdemir, projenin Kasım 2025'te başlayan ve farklı atölyelerde şekillenen parçaların birleşmesiyle tamamlanan ortak bir yolculuk olduğunu belirterek, 'Birbirinden habersiz çalışan ellerin aslında birbirini ne kadar güzel tamamladığını burada gördük. Bu eser, özel çocuklarımızı kent yaşamında çok daha görünür kılacaktır' diye konuştu.

'SİVİL TOPLUMLA GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas da böyle bir projeye vesile olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, sivil toplum kuruluşu olarak topluma değer katan hizmetlerin bir parçası olmaya devam edeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas, projenin fikrini ortaya koyan ve aynı zamanda atipik otizmli bir bireyin annesi olan Elif Kumaru'ya, bu anlamlı yolculuğu başlattığı için teşekkür plaketi takdim etti.