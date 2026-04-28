Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TRABZON (İGFA) - 20 Ocak'ta yapılan kongrede güven tazeleyen Şube Başkanı Şevket Çelik ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Genç, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin de yer aldığı buluşmada, çalışanların hak ve beklentilerine yönelik hassasiyetlerini dile getirdi.

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bir aile birliği içerisindeyiz, tüm imkanlarımızı çalışanlarımız için kullanıyoruz' dedi.

BİR AİLE BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

Başkan Genç, tecrübe ve ortak akıl vurgusu yaparak, 'Hem çalışan tarafında hem de idari tarafta görev almış isimlerle bu süreci yürütüyoruz. Bu işin farkında olarak hareket ediyor, tüm süreçleri bu bilinçle yönetmeye çalışıyoruz. Biz bir aile birliği içerisindeyiz. İmkan ve kabiliyetimiz ne kadarsa, son haddine kadar mesai arkadaşlarımız için kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte hayırlı hizmetlere imza atacağız' ifadelerini kullandı.

KURUMUN İŞLEYİŞİNE KATKI SUNMANIZ ÇOK KIYMETLİ

Büyükşehir çalışanı sendika temsilcilerinin talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Genç, 'Gördüğünüz eksiklikler, fazlalıklar ya da öneriler varsa bunları bizimle paylaşın. Sizler bu kurumun önemli bir parçasısınız. Sendikal anlamda temsil görevinizin yanı sıra kurumun işleyişine katkı sunmanız da çok kıymetli. Sosyal tesislerden indirim talebinizi not aldık, değerlendireceğiz. Ayrıca sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetlerle bir araya gelme önerisi gayet güzel. Bu tür etkinlikler birlikteliğimizi güçlendirecektir' diye konuştu. Hizmet-İş Trabzon Şube Başkanı Şevket Çelik, ziyaretinden dolayı Başkan Genç'e teşekkür etti.