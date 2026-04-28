Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşü'ne; Bursa, İznik ve İnegöl'den katılan 222 doğasever, 15.8 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve ilçenin saklı kalmış doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlattığı 'Doğa Yürüyüşleri'ne Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazmi İzli ve 222 doğasever katılım sağladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 920 rakımlı Kıblepınar bölgesinden başlayan etkinlik, orman yolları ve eşsiz manzaralar eşliğinde devam ederken, 15 kilometre 800 metrelik parkurda doğa tutkunları hem spor yaptı, hem de temiz havanın tadını çıkardı.

Yürüyüşün mola noktası olan Müşküle Mesire Alanı'nda, Yenişehir Belediyesi tarafından katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi. 6 yaşındaki çocuklardan 73 yaşındaki vatandaşlara kadar her yaştan katılımcının aynı tempoda yürüdüğü etkinlik, Süleymaniye Mahallesi'nde sona erdi.

SIRADA GENÇLİK KAMPI VAR

Etkinliğin ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, artan katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her etkinlikte katılımcı sayısının yükseldiğini görmenin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Başkan Özel, 'Bugün Bursa'nın yanı sıra İznik ve İnegöl gibi çevre ilçelerden gelen 222 doğa severle, Kıblepınar Mahallemizden başlattığımız yürüyüşümüz; bir yanda İznik Gölü'nün eşsiz manzarası, diğer yanda ormanlık alanların huzur veren atmosferi eşliğinde Süleymaniye Mahallemize kadar devam etti. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte bu birlik ve beraberlik ortamını paylaşması bizim için çok kıymetli. Doğanın birleştirici gücü bizleri buluşturmaya devam edecek. Bir sonraki etkinliğimizi ise Haziran ayının ikinci haftasında gençlik kampı olarak gerçekleştireceğiz' diye konuştu.