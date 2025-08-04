Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Parklarda Spor” etkinlikleri bu yıl da büyük ilgi gördü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikler kapsamında 2 bin Eskişehirli sabah saatlerinde açık havada spor yapma imkânı buldu. Kasım ayında Eskişehirlilerin hizmetine açılan Aktif Yaşam Parkı’nda düzenlenen yoga eğitimleri ise çok büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, hafta içi 4 gün boyunca 4 farklı parkta düzenli olarak gerçekleştirildi. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan spor aktiviteleri, hem fiziksel sağlığa katkı sağladı hem de vatandaşlar arasında sosyal birlikteliği güçlendirdi.

Etkinliklerde Aktif Yaşam Parkı’nda yoga, Osmangazi Spor Sahası’nda zumba, Anıtpark’ta aerobik ve Kentpark’ta pilates dersleri verildi. Kasım ayında hizmete açılan Aktif Yaşam Parkı’nda bu yıl ilk kez düzenlenen yoga dersleri ise yoğun katılımla gerçekleşti.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü Eskişehir’in dört bir yanına taşıyan bu etkinlikler, vatandaşlardan tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi, her yıl daha fazla katılımcıyla devam eden parklarda spor etkinliklerinin, sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Spor alanına gelen Eskişehirli vatandaşlar, “Açık havada spor yapmak bizlere hem fiziksel hem de ruhsal anlamda çok iyi geliyor. Böyle bir imkânı bize sunduğu için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce’ye ve kıymetli ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dediler.