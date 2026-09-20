Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen 'Çocuk Filmleri Festivali', T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Ankara'da 'Podium AVM'de başladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen festivalin ilk günü birbirinden keyifli atölyelere ve film gösterimlerine ev sahipliği yaptı.

Çocukların sinemayla erken yaşta tanışmasını ve sanatın farklı alanlarını keşfetmesini amaçlayan 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nin Ankara'daki ilk günü tamamlandı. Festival 23 Eylül Çarşamba gününe kadar minik sinemaseverlerle buluşmayı sürdürecek.

ÇOCUKLAR FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE YARATICI ATÖLYELERDE BULUŞTU

Festivalin ilk gününde yaratıcı drama ve kukla atölyeleri çocuklarla buluştu. Yaratıcı drama atölyesinde çocuklar, oyun, doğaçlama ve canlandırma çalışmalarıyla hayal güçlerini geliştirirken kendilerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.

Kukla atölyesinde ise çocuklar, kuklalar aracılığıyla farklı hikâyeler ve karakterlerle tanışarak yaratıcı bir oyun deneyimi yaşadı. Etkileşimli çalışmalarla çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren atölye, eğlenceli ve keyifli anlara sahne oldu.

FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE PERDE ÇOCUKLAR İÇİN AÇILDI

Festivalin ilk gününde 'Pırıl: Saklı Robotlar, İbi: Uzay Görevi ve Kardeş Takımı 3' filmlerinin gösterimi de gerçekleştirildi. Çocukların ilgiyle takip ettiği gösterimlerde, sinemanın renkli dünyası festival atmosferine taşındı. Farklı hikâyeleri ve karakterleri çocuklarla buluşturan filmler, izleyicilere keyifli bir sinema deneyimi sundu. Festivalin ilk gününde gerçekleşen gösterimler, çocukların sinemayla buluşmasına da alan açtı.

FESTİVAL PROGRAMI

20 EYLÜL PAZAR

11:00 - Süper 1 Takım

13:00 - Kutup Kahramanları

14:30 - Yaratıcı Drama Atölyesi

15:00 - Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı

17:00 - Kukla Atölyesi

21 EYLÜL PAZARTESİ

11:00 - Dino Ailesi

12:00 - Sosyal Medya İçerik Atölyesi

13:00 - Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

14:00 - Yazarlık Atölyesi

15:00 - Kardeş Takımı 3

22 EYLÜL SALI

11:00 - Uzaylı Dostum Flik

12:00 - Kakapo Neyin Peşinde? Hikâye, Oyun ve Sohbet

13:00 - Cesur Kirpi

14:00 - Yazarlık Atölyesi

15:00 - Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı

23 EYLÜL ÇARŞAMBA

11:00 - Pırıl: Saklı Robotlar

12:00 - Kakapo Neyin Peşinde? Hikâye, Oyun ve Sohbet

13:00 - İbi: Uzay Görevi

14:00 - Film Okuma Atölyesi

15:00 - Süper 1 Takım