Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen 'Çocuk Filmleri Festivali', T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Ankara'da 'Podium AVM'de başladı.
ANKARA (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen festivalin ilk günü birbirinden keyifli atölyelere ve film gösterimlerine ev sahipliği yaptı.
Çocukların sinemayla erken yaşta tanışmasını ve sanatın farklı alanlarını keşfetmesini amaçlayan 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nin Ankara'daki ilk günü tamamlandı. Festival 23 Eylül Çarşamba gününe kadar minik sinemaseverlerle buluşmayı sürdürecek.
ÇOCUKLAR FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE YARATICI ATÖLYELERDE BULUŞTU
Festivalin ilk gününde yaratıcı drama ve kukla atölyeleri çocuklarla buluştu. Yaratıcı drama atölyesinde çocuklar, oyun, doğaçlama ve canlandırma çalışmalarıyla hayal güçlerini geliştirirken kendilerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.
Kukla atölyesinde ise çocuklar, kuklalar aracılığıyla farklı hikâyeler ve karakterlerle tanışarak yaratıcı bir oyun deneyimi yaşadı. Etkileşimli çalışmalarla çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren atölye, eğlenceli ve keyifli anlara sahne oldu.
FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE PERDE ÇOCUKLAR İÇİN AÇILDI
Festivalin ilk gününde 'Pırıl: Saklı Robotlar, İbi: Uzay Görevi ve Kardeş Takımı 3' filmlerinin gösterimi de gerçekleştirildi. Çocukların ilgiyle takip ettiği gösterimlerde, sinemanın renkli dünyası festival atmosferine taşındı. Farklı hikâyeleri ve karakterleri çocuklarla buluşturan filmler, izleyicilere keyifli bir sinema deneyimi sundu. Festivalin ilk gününde gerçekleşen gösterimler, çocukların sinemayla buluşmasına da alan açtı.
FESTİVAL PROGRAMI
20 EYLÜL PAZAR
11:00 - Süper 1 Takım
13:00 - Kutup Kahramanları
14:30 - Yaratıcı Drama Atölyesi
15:00 - Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı
17:00 - Kukla Atölyesi
21 EYLÜL PAZARTESİ
11:00 - Dino Ailesi
12:00 - Sosyal Medya İçerik Atölyesi
13:00 - Arnie & Barney Şapşik Kardeşler
14:00 - Yazarlık Atölyesi
15:00 - Kardeş Takımı 3
22 EYLÜL SALI
11:00 - Uzaylı Dostum Flik
12:00 - Kakapo Neyin Peşinde? Hikâye, Oyun ve Sohbet
13:00 - Cesur Kirpi
14:00 - Yazarlık Atölyesi
15:00 - Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı
23 EYLÜL ÇARŞAMBA
11:00 - Pırıl: Saklı Robotlar
12:00 - Kakapo Neyin Peşinde? Hikâye, Oyun ve Sohbet
13:00 - İbi: Uzay Görevi
14:00 - Film Okuma Atölyesi
15:00 - Süper 1 Takım