Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Özfatura'nın ani kalp durması sonrası acil servise kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

İZMİR (İGFA) - Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, dün gece sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu tarafından yapılan açıklamada, Özfatura'nın Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, hastanın hayati tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

TEDAVİ SÜRECİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Başhekim Çalıkoğlu, Özfatura'nın sağlık durumunun Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından da yakından takip edildiğini belirtti. Tedavi sürecinin uzman hekimler ve sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Hastane yönetimi, kamuoyuna yaptığı duyuruda Özfatura'nın sağlık durumu hakkında gelişmelerin takip edildiğini kaydetti.