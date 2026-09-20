Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sağlıklı Çocuk Festivali'nde çocuklar ve ailelerle bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Sağlıklı Çocuk Festivali' etkinliğine katıldı.

100. Yıl Kent Parkı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Başkan Er, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN FİZİKSEL, SOSYAL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Çocukların sağlıklı gelişiminin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Er, 'Hakikaten çocuklarımızın hem eğleneceği hem öğreneceği hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarını keşfedeceği çok güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı çocuklarla olur' diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek yaşam alanlarını artırmaya önem verdiklerini belirten Başkan Er, çocukların merak eden, araştıran ve okuyan bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini söyledi. Bu anlayışla kent genelinde yeni kütüphaneler oluşturduklarını kaydeden Başkan Er, özellikle çocukların kolaylıkla ulaşabileceği çocuk kütüphaneleri ve farklı bölgelerdeki kütüphane projelerinin yapımının sürdüğünü aktardı.

'SAĞLIĞI KORUMA VE BİLİNÇLENDİRME ANLAYIŞIYLA ELE ALMALIYIZ'

Sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Sami Er, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. Başkan Er, 'Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu koruyan, geliştiren ve üreten sağlık yaklaşımında olduğu gibi sağlığı yalnızca tedavi üzerine değil koruma, bilinçlendirme ve sağlıklı yaşam kültürünü geliştirme anlayışıyla ele almak büyük önem arz etmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu festival de bu anlayışın sahadaki güzel örneklerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Malatya'da çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında çocuklar eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, sağlıklı yaşam konusunda da çeşitli bilgiler edindi.