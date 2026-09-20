Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiyacını güvenli ve kesintisiz şekilde karşılamak amacıyla kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Yaz aylarında yaklaşık 1.800 nüfusa ulaşan Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacı, önceki yıllarda Samadın bölgesinde bulunan sondaj kuyusundan karşılanıyordu.

Ancak özellikle kurak dönemlerde sondaj kuyusundaki su seviyesinin düşmesi ve kaynağın yetersiz kalması nedeniyle mahallede zaman zaman içme suyu yetersizliği yaşanıyordu.

YENİ SONDAJ KUYUSUYLA BALANDIZ'IN İÇME SUYU İHTİYACI KARŞILANDI

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yaşanan su yetersizliğini gidermek amacıyla Balandız Mahallesi'nde gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları sonucunda, 13 litre/saniye debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağı bulundu.

Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 3 bin 860 metre içme suyu hattı döşenirken, 1 adet terfi merkezi deposu yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla yeni sondaj kuyusundan elde edilen suyun mahalleye iletilmesi sağlanırken, özellikle kurak dönemlerde yaşanan su yetersizliğinin de önüne geçildi. Böylece Balandız Mahallesi sakinlerinin içme suyu ihtiyacı güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanmaya başlandı.

MUHTAR ÇELİK: 'BÜTÜN EVLERDE BİR BAYRAM HAVASI OLUŞTU'

Balandız Mahalle Muhtarı Kerim Çelik, uzun yıllardan beri içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını ve daha önce gerçekleştirdikleri sondaj çalışmalarından verim alamadıklarını belirterek, 'Vahap Seçer Başkanımızın sondaj açtırması nedeniyle güzel bir su bulduk. Bu yıl köyümüze geldi, su sıkıntımız çözüldü. Gelen suyumuzu kullanıyoruz, şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu suyu gerçekten çok özlemiştik. Ne kadar sevinsek az, diyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz 36 yıldır su sıkıntısı çekiyorduk. Özellikle Vahap Başkanımızın 'Susuz köy kalmayacak' demesiyle, bu projelerin başlatılmasıyla bu dertten biz kurtulduk. Suyumuz gelince gözyaşlarımızı tutamadık. Bütün evlerde bir bayram havası oluştu. Hayırlı, uğurlu olsun köyümüze' diye konuştu.