Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, dünyanın önde gelen ulaşım fuarlarından InnoTrans 2026'da yerini alacak. 22-25 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek fuarda UlaşımPark, ulaşım alanındaki çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın takdimiyle yeni logosunu kamuoyuna duyuran UlaşımPark, kurumsal kimliğindeki yenilenmenin yanı sıra ulaşım alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor.

UlaşımPark, InnoTrans 2026 kapsamında farklı ülkelerden sektör temsilcileriyle bir araya gelerek toplu ulaşım, raylı sistemler ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip edecek. Fuarda gerçekleştirilecek temaslarla uluslararası ulaşım sektöründeki iş birlikleri ve yeni gelişmelerin değerlendirilmesi hedefleniyor.

BERLİN'DE 4 GÜN SÜRECEK

Dünyanın farklı ülkelerinden ulaşım sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek InnoTrans 2026, 22 Eylül'de Berlin'de kapılarını açacak ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. UlaşımPark, fuarda Salon 6.1, Stant 340'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.