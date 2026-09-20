İzmir Metro'da her gün yüz binlerce yolcunun kullandığı yürüyen merdiven ve asansörler, güvenli ve kesintisiz ulaşım için düzenli bakım ve kontrolden geçiriliyor. Ağır bakımlar İzmir Metro AŞ'nin kendi teknik ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro AŞ, istasyonlarda yoğun kullanılan yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım, onarım ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Sabah 06.00'dan gece 00.45'e kadar hizmet veren metro sisteminde asansör ve yürüyen merdivenler günde 18 saati aşkın süre çalışıyor.

İzmir Metro'daki tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin günlük ortalama aktif durumda olma oranı ise yüzde 93 seviyesinde bulunuyor. İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, 25 yılı aşkın işletme sürecinde ekipmanların yoğun kullanıma bağlı olarak zaman zaman bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakım sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Karakuzu, '24 istasyonumuzda 195 yürüyen merdiven ve 85 asansörümüz bulunuyor. Ağır bakımlarını İzmir Metro AŞ olarak kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Periyodik bakımlarını ise hizmet alımı yoluyla yapıyoruz. Tüm asansör ve yürüyen merdivenlerin aylık periyodik kontrolleri de Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştiriliyor' dedi. Yolcu güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Karakuzu, ekipmanların düzenli bakım gerektiren ağır yük iş ekipmanları olduğunu ifade ederek, bakım ve kontrollerin olası risklerin önüne geçecek şekilde planlandığını söyledi.

ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE

Yoğun kullanım nedeniyle zaman zaman meydana gelen arızalara teknik ekiplerin müdahale ettiğini kaydeden Karakuzu, 'Arızalı ekipmanlarda ihtiyaç duyulan malzemeleri hemen sipariş ediyor, en kısa sürede yeniden hizmete almaya çalışıyoruz. Genellikle maksimum bir hafta içerisinde geri dönüş sağlıyoruz' diye konuştu.

Bazı arızaların kullanım biçiminden kaynaklanabildiğine dikkat çeken Karakuzu, 'Asansör kapılarının zorlanması iç mekanizmadaki kayışlara zarar verebiliyor. Yürüyen merdivenlerde koşulması da ekipman üzerinde darbe etkisi yaratıyor. Giriş ve çıkış noktalarındaki taraklara yabancı bir cismin sıkışması halinde ise sistem güvenlik amacıyla kendisini durdurabiliyor. Acil durdurma butonlarına gereksiz yere basılması da yürüyen merdivenin devre dışı kalmasına neden olabiliyor' dedi.

BAKIM SIRASINDA ALTERNATİFLER DEVREDE

Bakım ve onarım çalışmalarının yolcuların istasyona erişimini engellemeyecek şekilde planlandığını söyleyen Karakuzu, özellikle engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan yolcular için asansörlerin önemine dikkat çekti. Karakuzu, 'Bir asansör bakımda veya arızadaysa yolcularımızı aynı seviyeye ulaşabilecekleri alternatif asansörlere yönlendiriyoruz. Yürüyen merdivenlerde de mümkün olduğunca çıkış yönündeki ekipmanları aktif tutuyoruz. İstasyonlarımızdaki çalışanlarımız da yolcularımıza alternatif güzergâh konusunda destek oluyor' diye konuştu.