Antalya Büyükşehir Belediyesi, organik tarımı geliştirmek için çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Alanya’nın 13 mahallesinde çiftçilere toplam 10 ton kaolin kili hibe desteği verdi. ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım alanlarındaki verimliliği artırmak ve kimyasal ürün kullanımını azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Alanya’nın Fakırcalı, Çamlıca ve Şıhlar Mahallesinde toplam 100 çiftçiye 5 ton, İncekum, Avsallar, Elikesik, Türkler, Okurcalar, Akdam, Karamanlar, Saburlar, Çakallar ve Alara Mahallelerindeki 100 çiftçiye de 5 ton olmak üzere toplam 200 çiftçiye 10 ton kaolin hibe desteği verdi. Muz, avokado ve zeytin üretimiyle uğraşan çiftçiler, sağlanan kaolin kili desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kaolin kilini ilk kez kullanacak üreticilere, kullanım yöntemleri hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

KAOLİN KİLİ SICAKLIK STRESİNİ AZALTIYOR, VERİMİ ARTIRIYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, zeytin, avokado ve ceviz ağaçlarında kullanılan kaolin kilinin önemine değinerek, “Hastalık ve zararlılarla mücadelede etkili bir yöntem. Bitki üzerinde yaklaşık 14 dereceye kadar serinletici bir etki oluşturarak sıcaklığa bağlı verim kayıplarını ve sıcaklık stresini azaltıyor. Ayrıca zeytin yapraklarını besleyerek yağ verimini artırıyor” dedi.

ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Okurcalar Mahalle Muhtarı Hakan Akman, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere dağıttığı kaolin kilinin büyük bir destek olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu kaolin kili, çiftçilerimize önemli bir katkı sağlıyor. Kimyasal ürünlere göre çok daha verimli olan bu madde, ağaçlarımızı güneş ışığının zararlarından ve meyvelerimizi olumsuz etkilerden koruyor. Ayrıca toprağa kimyasal karışımını engelleyerek daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Keşke her zaman bu tür kimyasal içermeyen doğal ürünleri kullanabilsek” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR KİMYASAL DEĞİL DOĞAL ÜRÜNLERİ TEŞVİK EDİYOR

Çiftçilerden Mustafa Er ise kimyasal ürünlerin bitkilere ve toprağa zarar verdiğini bildiğini belirterek, “Doğal ürünlerin kullanılması her zaman desteklenmeli. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük etmesi çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.