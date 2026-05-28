Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Toplumsal sorumluluk bilincinin yalnızca bayram günleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, ortak yaşam kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

DENİZLİ (İGFA) - Bayramların toplumsal dayanışmayı büyüten özel günler olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Birlikte yaşama kültürünü güçlendirdiğimiz, aynı şehirde olmanın sorumluluğunu daha fazla hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bu anlayışın yılın her dönemine yayılması en büyük temennimizdir' dedi. Mesajında sosyal dayanışma ve duyarlılık konusuna da değinen Başkan Çavuşoğlu, SMA ve DMD ile mücadele eden çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek desteklerinin süreceğini vurguladı.



Ekipleri bayram boyunca görev başında



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı süresince tüm birimleriyle sahada olacağını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Çavuşoğlu, 'Ekiplerimiz bayram boyunca görev başında olacak, halkımızın ihtiyaç duyduğu her anda yanında olmayı sürdürecektir' ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu mesajının sonunda, bayramın sağlık, huzur, barış ve toplumsal birlikteliği güçlendiren bir atmosferde geçmesini temenni etti. Çavuşoğlu, 'Bu bayramın kalplerimizi yakınlaştıran, umutlarımızı tazeleyen ve ortak değerlerimizi yeniden hatırlatan bir vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

