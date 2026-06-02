Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Kütahya Belediyespor sporcuları önemli dereceler elde etti. Ahmet Erdem Ay Türkiye Şampiyonu olurken, Zeynep Çerez Türkiye üçüncüsü oldu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor sporcuları, 23-24 Mayıs tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Kütahya'ya gurur yaşattı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda mücadele eden sporcular, başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Şampiyonada 60 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ahmet Erdem Ay, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

70 kilogram kategorisinde mücadele eden Zeynep Çerez ise üstün performansıyla Türkiye üçüncülüğünü elde ederek kürsüde yer aldı.

Kütahya Belediyespor'un başarılı sporcuları, elde ettikleri derecelerle hem kulüplerini hem de Kütahya'yı gururlandırırken, spor camiasından da takdir topladı.

Şampiyonada önemli başarılara imza atan sporcular, antrenörleri ve kulüp yönetimi tebrik edilirken, başarılarının gelecek organizasyonlarda da devam etmesi temennisinde bulunuldu.