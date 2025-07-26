Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak ve hizmet altyapısını güçlendirmek amacıyla kırsal mahallelerde su depolarının kurulumunu sürdürüyor. Bu kapsamda, il genelinde 18 farklı noktaya prefabrik beton su deposu yerleştirilerek devreye alındı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arz güvenliğini artırmak, bölgesel ihtiyaçlara hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Alpu ilçesinde Osmaniye, Arıkaya, Söğütcük ve Çerkez Çukurhisar mahalleleri ile ilçe merkezinde modüler su depoları kurulumu tamamlandı. Ayrıca; Beylikova ilçesinde Doğray Mahallesi, Sarıcakaya ilçesinde İğdir Mahallesi, Sivrihisar ilçesinde Yahşiyan Yaylası, İlyaspaşa ve Babadat Mahalleleri, Günyüzü ilçesinde Yeşilyaka Mahallesi, Mihalıççık ilçesinde Yunusemre ve Gürleyik Mahalleleri, Çifteler ilçesinde Dikilikaya Mahallesi, Tepebaşı ilçesinde Çalkara ve Yarımca Mahalleleri ile İnönü ve Han ilçelerinde de içme suyu şebekesiyle entegre çalışan prefabrik beton su depolarının kurulumu tamamlanarak faaliyete geçirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın temiz, güvenli ve kesintisiz suya erişimini sağlamak için gerçekleştirilen yatırımlar, bölgesel altyapı standartlarının yükseltilmesi açısından da kritik önem taşıyor. ESKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları ile şehrimizin tüm mahallelerinde içme ve kullanma suyu altyapısında yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.