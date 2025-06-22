Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Tiyatro Ekibi, 2025’in ilk salon gösterisini gerçekleştirdi. Eğlenceli skeçler ve müzikle dolu etkinlik büyük beğeni toplarken, derneğin “Sağlıkçı Ormanı” projesi de tanıtıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Tiyatro Ekibi, 2025 yılının ilk salon gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sanat ve sosyal sorumluluğu birleştiren etkinlik, hem eğlendirdi hem de derneğin toplumsal projelerine dikkat çekti.

Gösteri, solistler Semih ve Yusuf’un canlı müzik performanslarıyla başladı. İzleyicilerden tam not alan müzik şöleninin ardından sahneye çıkan tiyatro ekibi, “Bıcırıklar İlköğretim Okulu” ve “Birinci Rapunzel” adlı skeçleriyle salonu kahkahaya boğdu. Eğlenceli ve düşündürücü performanslar, izleyenlere keyifli bir tiyatro deneyimi sundu.

“SAĞLIKÇI ORMANI” PROJESİ TANITILDI

Etkinlik sonrası konuşan ESÇAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aydın, derneğin sosyal sorumluluk projelerine vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıl oyunlardan ve sponsorluklardan elde edilen gelirin, Tip 1 diyabetli çocuklara ve üniversite öğrencilerine burs olarak ulaştırıldığını belirten Aydın, 2025’te Eskişehir’de bir “Sağlıkçı Ormanı” kurmayı hedeflediklerini duyurdu. Aydın, dernek üyeleri ve tiyatro ekibinin gönüllülük esasıyla çalıştığını, yönetim kurulunun desteğiyle bu projeleri sürdüreceklerini ifade etti. Katılımcılara teşekkür eden Aydın, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

SANATLA TOPLUMSAL FAYDA

ESÇAD Tiyatro Ekibi, sanatsal başarılarının yanı sıra toplumsal katkılarıyla da fark yaratıyor. “Sağlıkçı Ormanı” gibi projelerle çevre bilincini artırmayı hedefleyen dernek, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik, Eskişehir’de sanat ve sosyal sorumluluğun nasıl el ele yürüyebileceğini gösteren örnek bir adım oldu.