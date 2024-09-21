Bursa Erzurum Tekman Palandöken Derneği Başkanı Küçük Kılıç ve Yönetim kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Erzurum Tekman Palandöken derneği Yönetim Kurulu Başkanı Küçük Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Yılmaz’a çalışmalarında başarılar dilediler.

Erzurum Tekman Palandöken Derneği yöneticilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da bulunan Sivil toplum örgütleriyle El ele vererek Yıldırım ilçemize ve halkımıza hizmet edeceğiz. Uyum içinde birlikte güzel hizmetlere imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Nazik ziyaretlerinizden dolayı Erzurumlu hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yılmaz’a yapılan ziyaret, Erzurum Tekman Palandöken derneği Yönetim Kurulu Başkanı Küçük Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Tahsin Demir, Enes Karagöl, Ahmet Karatepe, Aziz Kayacan, Cengiz Küçük, Mehmet Karayıldırım, Selami Ağırkaya, Mahfus Can, Ünal Akbaba, Demir Şahin ve Cengiz Yeşil katılımı ile gerçekleştirildi.