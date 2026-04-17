Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' kampanyası büyük ilgi gördü.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' kampanyasında Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da kan bağışında bulunurken, 100 Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanı da kan vererek kampanyaya destek oldu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez, kurum personeli ve çok sayıda bağışçı katıldı.

Program kapsamında Erzurum Valisi Aydın Baruş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Etkinlikte kamu personeliyle bir araya gelen Vali Baruş, kan bağışının yalnızca bireysel bir yardım değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada kamu kurumlarının sadece asli görevlerini yerine getiren yapılar olmadığını, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıran sosyal sorumluluk çalışmalarında da öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Baruş, 'Türk Kızılayı'nın yürüttüğü kan bağışı kampanyaları ülkemiz açısından son derece kıymetlidir. Hepimizin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bir yakınımızın ameliyat sürecinde, bir hastanın tedavisinde ya da beklenmedik acil durumlarda kan en temel ihtiyaçlardan biri haline geliyor. Bu nedenle kan bağışını dönemsel değil, sürekli bir duyarlılık haline getirmeliyiz. Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler olarak hem de kamu kurumları olarak bu sorumluluğu canlı tutmak zorundayız. Bugün burada personelimizle birlikte gerçekleştirilen bu anlamlı bağış kampanyasını çok önemsiyorum. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyor, tüm Erzurumlu hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.' dedi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da kampanyanın önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu ifade ederek, kurum olarak böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aykut, yaklaşık 100 personelin gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek, 'Bugün burada personelimizin gösterdiği duyarlılık bizleri son derece memnun etti. Kan bağışı, doğrudan hayat kurtaran ve toplumsal faydası çok yüksek olan bir dayanışma örneğidir. Özellikle afetlerde, acil sağlık durumlarında ve çeşitli tedavi süreçlerinde kan ihtiyacı daha da artmaktadır. Bu anlamlı kampanyaya destek veren personelimize teşekkür ediyorum. Yapılan bağışlarla yaklaşık 300 vatandaşımıza umut olacağız. Kurum olarak bundan sonra da toplumsal farkındalık oluşturan çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez ise kan bağışının süreklilik gerektiren bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Bekmez, Kızılay'ın yıl boyunca yürüttüğü kampanyalarda en büyük gücün gönüllü bağışçılar olduğunu belirterek, 'Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Hastanelerde tedavi gören hastalarımız, ameliyat bekleyen vatandaşlarımız ve acil müdahale gerektiren durumlar için düzenli kan stokunun korunması büyük önem taşıyor. Erzurum'da kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın bu konuda ortaya koyduğu duyarlılık bizleri mutlu ediyor. Bugün burada verilen her ünite kan, bir başka hayat için umut demektir. Kampanyaya destek veren Valiliğimize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Etkinlik boyunca Türk Kızılayı ekipleri tarafından bağışçılarla yakından ilgilenilirken, kan bağışının ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kurum personelinin yoğun ilgi gösterdiği kampanya, hem farkındalık oluşturması hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi açısından anlamlı bulundu.

Erzurum'da kamu kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' kampanyası, kan bağışının önemine dikkat çeken güçlü bir sosyal sorumluluk örneği olarak takdir topladı.