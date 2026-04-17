Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İl genelinde ihtiyaç sahibi, 65 yaş ve üzerindeki yalnız yaşayan ve kişisel bakımını yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik 'Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti' yeniden başlatılıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Ordu'da sosyal projelerle vatandaşların giyimden gıdaya, ulaşımdan danışmanlığa medical eşya desteğine kadar çeşitli ihtiyaçlarını önemli ölçüde gideren Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün hizmet ağını genişletiyor.

Daha önce YADES Projesi kapsamında yürütülen, pandemi ile birlikte durdurulan 'Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti' şimdi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeniden kapıları çalmaya hazırlanıyor.

DAHA SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

Hizmetle birlikte vatandaşların yaşam alanlarının temizlenmesi ve kişisel bakımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda oluşturulan ekip vatandaşların evlerine giderek süpürme, toz alma, bulaşık ve çamaşır yıkama gibi yapacağı temizlik ile sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları oluşturacak.

KUAFÖR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Hizmet yalnızca temizlikle sınırlı kalmayacak. Kuaför desteğiyle yaşlı ve engelli vatandaşların saç ve sakal bakımları da yapılacak. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve bu hizmetlere ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için bu destek hem bir ihtiyaç hem deme moral kaynağı olacak.

BASİT EV TADİLATLARI DA GÖZ ARDI EDİLMEYECEK

Öte yandan ekipler tarafından gerçekleştirilecek ziyaretlerde, evlerde tespit edilen basit tadilat ve boya ihtiyaçları da göz ardı edilmeyecek. Bu ihtiyaçların giderilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak vatandaşların daha güvenli ve yaşanabilir ortamlarda hayatlarını sürdürmeleri için çözümler üretilecek.

Öte yandan çalışmalar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordineli şekilde yürütülecek. Bu kapsamda, vakıfların hizmet sunmadığı hanelere öncelik verilerek daha geniş bir kesime ulaşılması sağlanacak.