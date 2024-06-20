Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il genelinde yapımı devam eden göletlerin önemine dikkati çekerek, “İlimizin dört bir sathında inşa ettiğimiz göletlerimiz çiftçilerimize adeta can simidi oldu” dedi.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, gölet yapımında Erzurum’un ülke genelinde zirvede olduğunu söyledi.

Kentsel ve bölgesel kalkınmaya yönelik mücadelenin artarak devam ettiğini kaydeden Sekmen, "Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum’da tarım ve hayvancılığın kalkınması adına 10 yıl önce başlattığımız bu mücadele şimdi seferberliğe dönüştü. Amacımız tarım ve hayvancılıkta da ülkemizin önemli bir merkezi ve yüz akı olmak. Şimdiye kadar 700’ü aşkın gölet inşa ettik. Her biri küçük bir baraj niteliğinde… Türkiye’de bizim gibi bu denli gölet yapan başka bir belediye yok. Alanında çok yetkin olan bir ekibe sahibiz. Her alanda olduğu gibi gölet yapımında da zirvedeyiz. Bugün Erzurum’da tarım ve hayvancılıkta tartışmasız en özel yatırımları tek tek hayata geçirdik. Tarım ve hayvancılıkta bir belediyeden hiç beklenmeyecek bir performansı ortaya koyduk. Bütün bunların yanında yeni dönemimiz için tarım projelerimizin altyapısını tamamladık. Doğu Anadolu Bölgemizin göz bebeği Erzurum’umuzda tarım ve hayvancılığı daha ileri seviyelere taşıyacak yeni projelerimizi ortaya koyacağız” dedi.