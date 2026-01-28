Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuk Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Erzurum'da düzenlenen eğitim programında, 12-17 yaş arası çocuklara dijital okuryazarlık, akran zorbalığı ve siber zorbalık konularında bilinç kazandırıldı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı I. Toplantısında alınan tavsiye kararları ve faaliyet planı doğrultusunda, Erzurum'da çocuklara yönelik Eğitici Eğitimi Programı gerçekleştirildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut koordinasyonunda düzenlenen program, İl Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda yapıldı. Eğitim, 12-17 yaş aralığındaki Çocuk Hakları İl Komitesi ve Yürütme Kurulu üyelerine yönelikti. Program kapsamında dijital okuryazarlık, akran zorbalığı ve siber zorbalık konuları ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Mehmet Furkan Gündoğdu, Muhammed Vehbi Yakut ve Mehmet Fatih Karaman tarafından verilen eğitimlerde, çocuklara dijital dünyada güvenli davranış, zorbalık türleriyle mücadele ve çocuk hakları perspektifinde farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Eğitim sonunda İl Müdürü Hasan Aykut, eğitime katkı sunan eğitmenlere teşekkür belgesi takdim etti. Aykut, yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli, haklarını bilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle çocuklarımız yalnızca bilgi alan değil, bilgiyi paylaşan ve akranlarına rehberlik eden bireyler olacak.' dedi.

Bu arada eğitime katılan Çocuk Hakları Komitesi Yürütme Kurulu üyelerinib aldıkları bilgileri okullarında arkadaşlarına aktararak akran eğitimi modeli ile yaygınlaştırması bekleniyor.