İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Fabrikası, 145 bini aşkın kursiyere ulaşarak istihdama katkı sağladı. Kursiyerler, merkezin kapanmaması için çağrı yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, bugüne kadar 145 bin 77 kursiyere ulaşarak binlerce kişinin hayatında yeni bir sayfa açtı. Halkapınar Kurs Merkezi'nde 2016'dan bu yana açılan 531 kurstan mezun olan 13 bin 149 kişi, meslek edinerek yaşamını yeniden şekillendirdi.

35 alan ve 215 branşta verilen eğitimler sayesinde kursiyerler hem iş sahibi oldu hem de kayıt dışı çalışma koşullarından kurtularak belediye denetiminde güvenli şekilde üretim ve satış yapmaya başladı.

Meslek Fabrikası'nın özellikle dezavantajlı gruplar için önemli bir fırsat sunduğunu belirten İzmir Seyyar Esnaf Meclisi Kurucusu Hüseyin Heptepe, 'Meslek Fabrikası'nın ışığını söndürmek, geleceğin ışığını söndürmek olur. Bu insanlar burada aldıkları eğitimlerle hayata tutundu' dedi.

Sokak Emekçileri ve Balık Ekmekçiler Derneği Başkanı Semih Çavdarcı ise merkezin kapanmasının ciddi sosyal sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, Meslek Fabrikası sayesinde birçok kişinin topluma kazandırıldığını vurguladı.

Kooperatif temsilcileri de eğitimlerin ardından hijyen belgeleri ve sertifikalar alarak düzenli gelir elde etmeye başladıklarını belirtti. Yüksel Ördekoglu, belediyenin sağladığı stantlarla artık daha güvenli çalıştıklarını söylerken, Şerif Akbulut ise Meslek Fabrikası'nın çalışma koşullarını iyileştirdiğini dile getirdi.

Kursiyerler de eğitimlerin hayatlarını doğrudan değiştirdiğini belirtiyor. Daha önce zabıta ekiplerinden kaçtıklarını ifade eden seyyar satıcılar, artık belediye denetiminde huzurlu şekilde çalıştıklarını söyledi. Çiçek satıcısı Emin Demirdöven, aldığı eğitimlerle satışlarının arttığını belirtirken, Rafet Keski ise 'Meslek Fabrikası hayatımızı değiştirdi' dedi.

Kadın kursiyerlerden Fatma İnan da merkezin özellikle kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, 'Meslek Fabrikası hayatıma renk kattı' ifadelerini kullandı.

Meslek Fabrikası'nın yalnızca bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm alanı olduğuna dikkat çeken kursiyerler, merkezin faaliyetlerine devam etmesi çağrısında bulunarak 'Umudu söndürmeyelim' mesajı verdi.