ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası kredilerini erken kapatmak isteyenlere ilişkin önemli bir karar imza attı.

Yeni düzenlemeyle bankaların ticari müşterilerden alabileceği erken ödeme ücretleri konusunda yeni kurallar getirildi.

1 Temmuz 2024 tarihi itbiariyle yürürlüğe girecek tebliğe göre; bankalar, ticari müşterilerin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunmaları durumunda bu talebi kabul etmek zorunda olacaklar.

Sabit faizli Türk lirası kredilerde, erken ödeme ücreti Merkez Bankası'nın belirlediği formülle hesaplanan oranı aşamayacak. Döviz cinsinden sabit faizli kredilerde de benzer bir formül uygulanacak. Değişken faizli kredilerde ise erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.