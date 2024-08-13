Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli sahili için yeni bir sivil toplum kuruluşu için bir araya geldi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Erikli Köyü Muhtarı Cem Karaca, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Taner Altın, geçmiş dönem Edirne Milletvekili İsmail Üğdül, Avukat Ufuk Kanışkan ve Erikli’de kurulmakta olan Erikli Sahili Koruma Yaşatma ve Çevre Derneği kurucu üyeleri İnşaat Mühendisi Mefail Güngör, Cengiz Korkut, Mehmet Baydar, Ramazan Sazlı, Şaban Ağaoğlu ve Cem Takımoğlu, Erikli sahilinin sorunlarını konuşmak bir araya geldi.

Toplantıda Erikli sahilinin bölge ve Keşan için önemine değinildi.

Erikli sahilinin Keşan ticaretinin bölge köylerinin atardamarı olduğu, Trakya bölgesinde yaz turizminin başkenti olduğu, Keşan’ın bir nevi “Altın Yumurtlayan Tavuğu” olduğu ve Erikli’ye gereken önemin verilmesi istendi.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Güngör, “Neredeyse 40 yıldır devam eden kadastro davasının geçmişi ve geldiği son nokta belgeleri ile anlatıldı. Davanın bu şekilde sonuçlanması, 1977 yılında valiliğin yaptırdığı ilgili bakanlığa onaylatarak uygulanması için Keşan kaymakamlığına gönderdiği, Keşan Kaymakamlığının da imar ve ruhsat için Keşan belediyesi ne resmen tebliğ ettiği, halen kabul gören TEKAMÜL ETMİŞ KKÇ yerine Ek teki PREMATÜRE KKÇ nin kabul edilmesi durumunda ilk anda binlerce ev, işyeri, pansiyon sahibini mağdur edeceğini ama kısa süre içinde başka tapu iptallerinin de gündeme geleceği için bölge ticaretini de olumsuz etkileyeceği 10 binlerce kişinin evsiz ve işsiz kalacağına dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca alan başkanlığı ve Erikli’nin arıtma konusuna da değinilerek bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu” bilgisini verdi.

Erikli için tarihi bir toplantı olduğunu belirten Mefail Güngör, “Çok umut verici bir toplantı oldu. Keşke bu tarz toplantılar daha önce yapılmış olsaydı bu işler buralara gelmezdi. Kararın olumlu olması halinde artık elimizdeki bilgi ve belge birikimi ile daha iyi bir savunma yapılabilir” dedi. Kararın bozulmadan gelmesi durumunda ne olacağı sorulması üzerine Güngör; “Magazinsel olarak baktığımızda, bu güne kadar konuyla ilgilenmeyen kim varsa televizyon ve gazeteleri toplayarak Erikli’de basın açıklamaları yapabiliriz. Haksızlıkları, usulsüzlükleri ancak o zaman dile getirebiliriz” dedi.

Dernek ve Erikli sakinleri olarak ise haklarını Anayasa Mahkemesi’nde arayacaklarını ifade eden Güngör, “Türkiye içinde başvuru mercilerinin tükenmesi durumunda hiç istemediğimiz halde 10 binlerce kişi olarak en azından uğradığımız zararın bir kısmını tazmin edebilmek adına son çare AİHM’ne gidebiliriz” dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Mefail Güngör, daha düzenli, modern, arıtması çalışan yolları düzgün, doğalgazı olan mutlu ve huzurlu bir Erikli için bu tür toplantıların ve istişarelerin devamı dileğinde bulundu.