Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 'Okul ve Aile Hayatı' eğitimleri yaygınlaştırılacak.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullarla iş birliğinde velilere yönelik 'Okul ve Aile Hayatı' konusunda eğitimleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda ailelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe erişimlerinin sağlanması amacıyla aile eğitimlerini yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Aile Eğitim Programı (AEP) ile ailelerin günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Göktaş, program ile yalnızca mevcut sorunlara yönelik çözüm üretmeyi değil, sorunlar ortaya çıkmadan önce ailelerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek koruyucu ve önleyici bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların okula başlamasının, gelişim sürecinde önemli bir geçiş dönemi olduğunu, çocuk ve anne babalar açısından yeni rollerin ve sorumlulukların ortaya çıktığını vurguladı.

Aile ortamından okul ortamına geçişte çocuğun yeni bir sosyal çevreye, kurallara ve öğrenme süreçlerine uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Bakan Göktaş, 'Bu süreçte anne babaların çocuğun gelişimsel özelliklerini ve bireysel ihtiyaçlarını gözeterek uygun destek ve rehberliği sunmaları, çocuğun okula yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve sağlıklı bir uyum süreci geçirmesi açısından önem taşımaktadır.' ifadesini kullandı.

Çocuğun okula uyumunun gerçekleşebilmesi için aile ve okul arasında düzenli iletişimin kurulmasının önemine dikkati çeken Bakan Göktaş, okul aile iş birliğinin çocuğun akademik, sosyal ve duygusal gelişiminin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine katkı sağladığını belirtti.

Bakan Göktaş, 'Okul ve Aile Hayatı' eğitimlerinde çocukların okula başlama ve okula uyum sürecinde anne babaların çocuklarına nasıl destek olabileceklerinin ve bu süreçteki sorumluluklarının ele alınacağını belirtti. Okul ve ailenin birlikte hareket etmesinin, çocukların okulu sevmesi ve okul hayatına daha kolay uyum sağlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, eğitimlerde çocukların öğrenmelerini desteklemek ve okul başarısını artırmak için evde yapılabilecek düzenlemelerin, aile içinde okuma alışkanlığının geliştirilmesinin, çocukların yaşına ve ilgisine uygun kitapların seçilmesi konularına yer verildiğini ifade etti.

Göktaş, ayrıca çocukların okulda yaşayabileceği öğrenme ve davranış sorunlarına ailelerin nasıl yaklaşmaları gerektiği ve öğretmenlerle iş birliği yapmalarının önemi üzerinde durulacağını kaydetti.