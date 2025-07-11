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Türkiye’nin desteklediği Srebrenitsa Anma Müzesi’nin önemine vurgu yapan Erdoğan, mesajında, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne ve barışa desteğin süreceğini belirterek, Srebrenitsa şehitlerine rahmet diledi.

Türkiye’deki 86 milyonun taziyelerini Bosna Hersek halkına ileten Erdoğan, uluslararası toplumun soykırımı durdurmadaki zafiyetini eleştirdi. Erdoğan, Aliya İzetbegoviç’in “Unutulan soykırım tekrarlanır” sözünü hatırlatarak, soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını yücelten söylemleri reddetti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 30. yılı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, soykırımın acısının hala taze olduğunu belirtti.

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