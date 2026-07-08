İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD, Kanada ve Finlandiya liderleriyle gerçekleştirdiği temaslarda savunma sanayii iş birliği, ticaret, güvenlik ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayiinde iş birliğinin artırılması, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmaların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin barış odaklı dış politika yaklaşımını bir kez daha vurguladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İran-ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması yönündeki kararlı tutumunu liderlerle paylaştığını belirten Başkan Duran, savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajların da görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldığını kaydetti.

Bugün, NATO Liderler Zirvesi (#NATOsummit) kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine eşlik ettik.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya: pic.twitter.com/9lJSE8z0mE — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 7, 2026

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirve dolayısıyla Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmî akşam yemeği verdi. Duran, programın liderler arasındaki diyaloğun güçlenmesine ve müttefikler arasındaki dayanışmanın pekişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Burhanettin Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasi merkezli dış politika anlayışını sürdürerek müttefikleriyle iş birliğini geliştirmeye ve bölgesel ile küresel barışa katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.