İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ'in Bostanlı-Üçkuyular Arabalı Vapur Hattı'nda yoğun saatlerde uyguladığı ek seferler, kent trafiğini rahatlatıyor. 4 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 20 bin araç kara yolu yerine deniz ulaşımını tercih ederken, uygulamayla sürücülere daha hızlı, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunuldu.

İZMİR (İGFA) - İZDENİZ, kent trafiğini rahatlatmak ve sürücülere daha hızlı, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunmak amacıyla Bostanlı-Üçkuyular Arabalı Vapur Hattı'nda akşam saatlerinde uyguladığı ek seferleri sürdürüyor.

4 Mayıs 2026'da başlatılan uygulama kapsamında, özellikle 17.00-19.00 saatleri arasında sefer sıklığı artırılarak araçların kent içi kara trafiği yerine deniz ulaşımını tercih etmesi teşvik ediliyor. Başlangıçta 6 gemiyle başlatılan ek sefer uygulaması, geçen haftadan itibaren 7'nci geminin de hizmete alınmasıyla genişletildi. Yoğun saatlerde yaklaşık 7 dakikada bir düzenlenen seferler sürücüler yoğun ilgi gösterdi.

20 BİNE YAKIN ARAÇ KÖRFEZ'İ KULLANDI

4 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında uygulanan ek seferler sayesinde yaklaşık 20 bin araç Bostanlı-Üçkuyular Arabalı Vapur Hattı'nı kullandı. Yoğun saatlerde deniz ulaşımını tercih eden sürücüler, hem kara trafiğinin yükünün azalmasına katkı sağladı hem de arabalı vapur hattından daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı buldu.